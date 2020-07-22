Три года проведёт в колонии опочанин за кражу

20:26, 22 июля 2020, ПАИ

Житель Опочки проведёт три года в исправительной колонии строгого режима за кражу и нарушение установленных ограничений административного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

Установлено, что мужчина в ноябре 2019 года незаконно проник в чужое жилище. Он сорвал навесной замок с входной двери и проник внутрь жилища, откуда похитил велосипед, ТВ-тюнер, электросушитель, электрическую плитку, радиоприемник и магнитофон. Общая стоимость украденного составила 24 700 рублей.

Кроме того, опочанин грубо и систематически не соблюдал установленные судом ограничения связанные с административным надзором: неоднократно привлекался к административной ответственности, не находился по месту жительства ночью.

За совершенные преступления суд назначил жителю Опочки наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.