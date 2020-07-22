0
19:55
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
19:35
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
18:51
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
18:16
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
17:50
Половина россиян недовольна своей жизнью
17:10
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
17:02
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Еще новости
Общество

Три года проведёт в колонии опочанин за кражу

Житель Опочки проведёт три года в исправительной колонии строгого режима за кражу и нарушение установленных ограничений административного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

Установлено, что мужчина в ноябре 2019 года незаконно проник в чужое жилище. Он сорвал навесной замок с входной двери и проник внутрь жилища, откуда похитил велосипед, ТВ-тюнер, электросушитель, электрическую плитку, радиоприемник и магнитофон. Общая стоимость украденного составила 24 700 рублей.

Кроме того, опочанин грубо и систематически не соблюдал установленные судом ограничения связанные с административным надзором: неоднократно привлекался к административной ответственности, не находился по месту жительства ночью.

За совершенные преступления суд назначил жителю Опочки наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
22 июля 2020
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
22 июля 2020
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
22 июля 2020
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
22 июля 2020
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
Половина россиян недовольна своей жизнью
22 июля 2020
Половина россиян недовольна своей жизнью
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
22 июля 2020
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
22 июля 2020
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев
22 июля 2020
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев

Идет загрузка...