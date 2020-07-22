7,6 километра дороги отремонтируют в Невельском районе к 21 августа
В Невельском районе активно идут ремонтные работы на дороге регионального значения Невель – Новохованск, пишет газета «Невельский вестник».
По словам представителя подрядной организации Светланы Фокиной, ремонтные работы планируется выполнить в срок.
Работы ведутся на участке дороги протяжённостью 7,6 км (км 0+180 – км 7+780) между Невелем и деревней Поздноево в Невельском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик ремонта – «Псковавтодор». Сумма контракта составила 85 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Работы должны завершиться к 21 августа.