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Общество

7,6 километра дороги отремонтируют в Невельском районе к 21 августа

В Невельском районе активно идут ремонтные работы на дороге регионального значения Невель – Новохованск, пишет газета «Невельский вестник».

По словам представителя подрядной организации Светланы Фокиной, ремонтные работы планируется выполнить в срок.

Работы ведутся на участке дороги протяжённостью 7,6 км (км 0+180 – км 7+780) между Невелем и деревней Поздноево в Невельском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик ремонта – «Псковавтодор». Сумма контракта составила 85 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Работы должны завершиться к 21 августа.

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