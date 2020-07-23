В микрорайоне Псковкирпич продолжается ремонт дорог

10:09, 23 июля 2020, ПАИ

Ремонт дорог продолжается в микрорайоне Псковкирпич в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Состоялась приемка улицы Черняховского в микрорайоне Псковкирпич, которая отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица названа в честь легендарного полководца, дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Даниловича Черняховского и вошла также в федеральный проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Компания «СпецДор 60» привела в порядок 881 метр дороги, 70% из которой было в ямочном ремонте. Дорожники выполнили фрезерование старого дорожного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона, укрепление обочин, разметку. На ремонт этой улицы из областного и федерального бюджетов выделено 6,3 млн рублей. По просьбам местных жителей на дороге установлена искусственная неровность. Еще две появится в рамках содержания объекта.

В этом же районе Пскова сдана в эксплуатацию улица Боровая. Этот объект отремонтировала компания «ДорСтройСервис». В нормативное состояние приведено около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева. На улице Боровой устроено двухслойное дорожное покрытие, укреплены обочины, отремонтированы тротуары и автобусная остановка, нанесена разметка термопластиком. На этот объект направлено более 17 млн рублей. По обращениям граждан в рамках содержания этой улицы вблизи детского сада №2 тоже появится «лежачий полицейский».

Прошла приёмку и улица Гагарина. Она приведена в порядок от Октябрьского проспекта до пересечения с улицей Бастионной, протяженность участка составила 355 метров. Подрядная организация, ООО «СпецДор 60», провела фрезерование изношенного покрытия и выполнила устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 11 см. Кроме того, была отрегулирована высота крышек колодцев и заменены люки, нанесена разметка термопластиком. Общая стоимость работ составила 5,2 млн рублей.

Участок улицы Гагарина от улицы Бастионной до улицы Яна Фабрициуса будет отремонтирован в рамках капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной).

Кроме того, практически завершён ремонт на объездной дороге под виадуком, улице Инженерной, Рижском проспекте (срок сдачи этих дорог по контракту – 28 августа), продолжаются работы по реконструкции двух перекрестков: улиц Индустриальной и Инженерной и Яна Фабрициуса и Гражданской (дата завершения работ на этих объектах – 31 ноября).