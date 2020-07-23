Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков

10:14, 23 июля 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём города.

«В эти дни мы отмечаем важнейшие даты в истории славного и древнего Пскова: день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, первое упоминание нашего города в летописи и годовщину его освобождения от немецко-фашистских захватчиков», - напомнила Елена Бибикова, добавив, что с искренней и глубокой благодарностью сегодня вспоминают всех бесстрашно погибших в годы оккупации.

«Сегодня Псков — сердце Псковской земли - сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков, величественную красоту средневековой архитектуры. Нынешнее поколение псковичей бережно хранит его славные традиции и приумножает богатства. Город с каждым днем становится все краше, благодаря нашим общим усилиям становится современным, комфортным и благоустроенным!» - отметила сенатор, пожелав псковичам счастья, радости, успехов и благополучия.