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Общество

Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём города.

«В эти дни мы отмечаем важнейшие даты в истории славного и древнего Пскова: день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, первое упоминание нашего города в летописи и годовщину его освобождения от немецко-фашистских захватчиков», - напомнила Елена Бибикова, добавив, что с искренней и глубокой благодарностью сегодня вспоминают всех бесстрашно погибших в годы оккупации.

«Сегодня Псков — сердце Псковской земли - сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков, величественную красоту средневековой архитектуры. Нынешнее поколение псковичей бережно хранит его славные традиции и приумножает богатства. Город с каждым днем становится все краше, благодаря нашим общим усилиям становится современным, комфортным и благоустроенным!» - отметила сенатор, пожелав псковичам счастья, радости, успехов и благополучия.

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