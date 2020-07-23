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Татьяна Навка посетила Псково-Печерскую обитель
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Общество

Татьяна Навка посетила Псково-Печерскую обитель

Фото: Instagram Татьяны Навки.

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетила Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Печоры встретили гостей из столицы радугой несмотря на то, что прежде лил дождь. «Божья Благодать! Пока ехали, шёл дождь, но стоило нам добраться до обители... на небе появилась радуга!», - написала Татьяна Навка.

Фото: Instagram Татьяны Навки.

Фигуристке удалось поговорить с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. «Очень интересный, светлый, мудрый человек и собеседник, который своей внутренней верой и гармонией буквально наполняет всё вокруг», - рассказала о своих впечатлениях Навка.

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