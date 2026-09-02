Игорь Сопов: Открытость избирательного процесса – лучшая гарантия его прозрачности

13:12, 02 сентября 2026, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов принял участие в заседании общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате региона. Участники встречи обсудили основные направления подготовки к единому дню голосования 2026 года.

Одной из тем заседания стали ключевые этапы подготовки и проведения избирательной кампании на территории Псковской области. Также участники подвели итоги обучения общественных наблюдателей.

Отдельное внимание уделили подготовке к работе Центра общественного наблюдения – площадки, на которой будет осуществляться мониторинг хода голосования и волеизъявления граждан.

В ходе встречи особый акцент сделали на взаимодействии избирательной системы с институтами гражданского общества.

«Ключевой принцип современных выборов – это доверие общества, которое строится на открытости. Когда избирательный процесс проходит под пристальным, но конструктивным вниманием Общественной палаты и независимых наблюдателей, это становится лучшей гарантией его прозрачности», – подчеркнул Игорь Сопов.

«ЦОН будет выполнять сразу несколько функций: координировать работу наблюдателей, обеспечивать мониторинг в режиме реального времени и оперативно реагировать на поступающие сигналы», - отметил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области Александр Седунов.