Более 20 памятников Великой Отечественной войны оцифровали в Пскове

11:16, 23 июля 2020, ПАИ

В Пскове единороссы произвели оцифровку более 20 памятников, связанных с Великой Отечественной войной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках всероссийского проекта «Я.Помню» в регионе появится интерактивная карта мест, связанных с Великой Отечественной войны. Для ее создания активисты партии проводят оцифровку памятников и мемориалов.

В ходе очередного выезда к памятным местам в Пскове активисты партии «Единая Россия» оцифровали пять объектов - братское захоронение 65 тыс. советских воинов, погибших в фашистском лагере; памятный знак летчикам – первым Героям Советского Союза в годы Великой Отечественной войны; памятный камень на Аллее Героев Советского Союза в честь первых боев Красной Армии; воинский мемориал 50 тыс. жертв немецко-фашистских захватчиков, погибших в концлагере в Песках; памятник на братском захоронении воинов - освободителей Пскова.

В районе агротехнического колледжа общественники выявили памятник в виде скульптуры бойца, на котором отсутствует информационная табличка. Активисты партии найдут информацию по данному памятнику, создадут историческую справку и внесут его в создаваемую электронную базу.

«Это наша историческая память. На фронтах Великой Отечественной войны, на оккупированной территории, в концлагерях погибли десятки миллионов людей. Мы из поколения в поколение должны передавать память о них, об этих страшных страницах истории. Это наш долг, уважение к героям войны, нашим дедам и прадедам. Цифровые технологии позволят сохранить её для наших потомков», - отметил руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов.

Очередной рейд проводился накануне празднования 76-й годовщины освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Ко всем оцифрованным памятникам общественники возлагали цветы.