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В Пскове мужчина ударил ножом посетителя кафе

Ударил ножом посетителя кафе житель Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

22 июля поступил сигнал тревоги из охраняемого кафе на улице Вокзальной. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые выяснили, что во время конфликта подозреваемый схватил нож и ударил им одного из посетителей в руку.

Подозреваемый 41-летний мужчина был задержан. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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