Спортсменки из Пскова принимают участие в международной эстафете инвалидов-колясочников

14:09, 23 июля 2020, ПАИ

В международной эстафете инвалидов-колясочников принимают участие спортсменки из Пскова. Международная эстафета «Дорогая памяти», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 23 июля, пишет «Псковская правда».

Активным молодым людям с инвалидностью предстоит пройти по маршруту Москва - Наро-Фоминск – Дмитров – Ржев - Санкт-Петербург – Кронштадт - Гатчина – Москва. В проекте принимают участие представители России и Белоруссии.

Псков представляют спортсменки с ограниченными возможностями Вера Курбанова и Дарья Матвеева, которые активно занимаются пауэрлифтингом и завоёвывают медали на крупных чемпионатах.

Команда участников Международной эстафеты стартовала от Вечного огня в Москве 23 июля в 11:00. В каждом городе участники проведут официальные мероприятия у мемориалов воинской славы, проедут колонной на колясках по улицам, встретятся с ветеранскими и молодежными организациями, выступят с концертами перед местными жителями. Между городами участники эстафеты передвигаются на автобусе.

Вера Курбанова очень активная и талантливая девушка, за её плечами не только спортивные старты, но и конкурс красоты. Дарья Матвеева в Псков переехала недавно, но быстро освоилась и нашла новых друзей.

«Моё детство прошло в Себеже. Я занимаюсь спортом, люблю быть активной и не могу долго находится дома», - рассказала Дарья.

У международной эстафеты есть и другие благие цели. Организаторы хотят привлечь внимание к проблемам ветеранов и инвалидов, вовлечь людей с ограниченными возможностями в волонтерское движение, а также популяризировать и развивать туризм среди инвалидов-колясочников.