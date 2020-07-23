0
14:54
Об особом псковском характере рассказал Андрей Турчак
14:29
Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
14:19
Два очага коронавируса вспыхнули в Псковской областной больнице
14:17
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
13:43
«Писала на автомате» - псковичка рассказала, как получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе
13:20
Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области
13:02
Псково-Изборский объединённый музей получит федеральный статус в 2021 году
Еще новости
Общество

Спортсменки из Пскова принимают участие в международной эстафете инвалидов-колясочников

В международной эстафете инвалидов-колясочников принимают участие спортсменки из Пскова. Международная эстафета «Дорогая памяти», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 23 июля, пишет «Псковская правда».

Активным молодым людям с инвалидностью предстоит пройти по маршруту Москва - Наро-Фоминск – Дмитров – Ржев - Санкт-Петербург – Кронштадт - Гатчина – Москва. В проекте принимают участие представители России и Белоруссии.

Фото Веры Курбановой

Псков представляют спортсменки с ограниченными возможностями Вера Курбанова и Дарья Матвеева, которые активно занимаются пауэрлифтингом и завоёвывают медали на крупных чемпионатах.

Команда участников Международной эстафеты стартовала от Вечного огня в Москве 23 июля в 11:00. В каждом городе участники проведут официальные мероприятия у мемориалов воинской славы, проедут колонной на колясках по улицам, встретятся с ветеранскими и молодежными организациями, выступят с концертами перед местными жителями. Между городами участники эстафеты передвигаются на автобусе.

Вера Курбанова очень активная и талантливая девушка, за её плечами не только спортивные старты, но и конкурс красоты. Дарья Матвеева в Псков переехала недавно, но быстро освоилась и нашла новых друзей.

Фото Дарьи Матвеевой

«Моё детство прошло в Себеже. Я занимаюсь спортом, люблю быть активной и не могу долго находится дома», - рассказала Дарья.

У международной эстафеты есть и другие благие цели. Организаторы хотят привлечь внимание к проблемам ветеранов и инвалидов, вовлечь людей с ограниченными возможностями в волонтерское движение, а также популяризировать и развивать туризм среди инвалидов-колясочников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Об особом псковском характере рассказал Андрей Турчак
23 июля 2020
Об особом псковском характере рассказал Андрей Турчак
Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
23 июля 2020
Губернатор поздравил псковичей с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Два очага коронавируса вспыхнули в Псковской областной больнице
23 июля 2020
Два очага коронавируса вспыхнули в Псковской областной больнице
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
23 июля 2020
МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы
«Писала на автомате» - псковичка рассказала, как получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе
23 июля 2020
«Писала на автомате» - псковичка рассказала, как получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе
Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области
23 июля 2020
Псковские десантники почтили память бойцов в посёлке Демянск Новгородской области
Псково-Изборский объединённый музей получит федеральный статус в 2021 году
23 июля 2020
Псково-Изборский объединённый музей получит федеральный статус в 2021 году
Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах
23 июля 2020
Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах

Идет загрузка...