МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы

14:17, 23 июля 2020, ПАИ

О грозах предупреждает МЧС жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В период с 13:00 до 16:00 на территории Псковской области ожидаются грозы. Кроме того, в областном центре в эти часы фиксируется сильный, порывистый ветер.

МЧС призывает соблюдать осторожность, и при возникновении любой чрезвычайной ситуации звонить по телефону 01, с мобильного – 112 или 101.