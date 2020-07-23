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Общество

МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы

О грозах предупреждает МЧС жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В период с 13:00 до 16:00 на территории Псковской области ожидаются грозы. Кроме того, в областном центре в эти часы фиксируется сильный, порывистый ветер.

МЧС призывает соблюдать осторожность, и при возникновении любой чрезвычайной ситуации звонить по телефону 01, с мобильного – 112 или 101.

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