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Общество

Александр Гаврилов: Работаем над открытием городских спортшкол

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов рассказал, что к понедельнику у спорткомитета появится понимание, что необходимо, чтобы спортивные школы Пскова приняли занимающихся в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора по коронавирусу.

По словам Гаврилова, главный приоритет в действиях спорткомитета – это здоровье детей.

"Сейчас мы ведем плотные консультации с Роспотребнадзором, чтобы понять какие именно решения нам необходимы для открытия спортшкол к 1 сентября", - объяснил чиновник.

"Маски, санитайзеры, средства уборки - с этим все ясно и понятно, главное же для нас сегодня это выработать правильные решения по циркуляции воздуха в помещениях. Если говорить о маленьких кабинетах, с небольшой кубатурой - то рециркулятор для подобных пространств стоит около 20 тысяч рублей. Для больших залов соответственно - по несколько сотен тысяч. Но с другой стороны, во многих помещениях спортшкол есть соответствующие требованиям того же Роспотребнадзора установленные вентиляционные системы, пытаемся выяснить подходят ли они. Также считаем, не будет ли выгоднее там, где много помещение не закупать рециркуляторы, а смонтировать вентиляционные системы", - рассказал Гаврилов.

Он также отметил, что проблемы с вентиляцией объективно имеются у ряда спортивных объектов и их все равно надо решать. Также Гаврилов считает, что в случае аренды помещений для муниципальных нужд в решении проблем должны участвовать не только власти, но и арендодатели.

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