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Общество

Об особом псковском характере рассказал Андрей Турчак

Фото ТАСС.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак поздравил жителей Пскова с Днем города и рассказал, что, по его мнению, отличает псковичей.

Андрей Турчак отметил, что Псков на протяжении многих веков был форпостом русских земель, крупным духовным и торговым центром, который не раз становился непреодолимой преградой для захватчиков. «Во все времена здесь жили талантливые, трудолюбивые и сильные духом люди», - подчеркнул он.

«За более чем тысячелетнюю историю у наших людей сформировался особый псковский характер», - уверен Андрей Турчак. В понятие «псковского характера», по его словам, входит стойкость, умение биться до конца и никогда не сдаваться. И эти черты передаются из поколения в поколение.

Псков динамично развивается, становится уютнее и комфортнее именно из-за ежедневного труда и любви псковичей к родной земле, уверен секретарь Генсовета «Единой России».

«Друзья! Желаю вам здоровья, крепости сил душевных и физических! Мира и благополучия вам и вашим близким! С днём рождения, любимый Псков!» - поздравил Андрей Турчак.

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