Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа

15:17, 23 июля 2020, ПАИ

В Псковской области сохранятся доплаты работающим в красной зоне медикам. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Более 100 млн рублей ежемесячно тратит Псковская область на меры поддержки, - отметил губернатор, добавив, что это болезненно сказывается на региональном бюджете.

Выплаты для тех, кто работает с коронавирусом в красной зоне, а также бригадам скорой помощи, которые выезжают к коронавирусным больным, сохранят.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что стимулирующие выплаты будут пролонгированы до августа.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что ситуация с начислением выплат будет находиться на контроле.

«Если вопросы будут возникать, то отдел экономики и горячая линия комитета готовы ответить», - добавила Емельянова.