Доплаты работающим в красной зоне псковским медикам сохранятся до августа
В Псковской области сохранятся доплаты работающим в красной зоне медикам. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Более 100 млн рублей ежемесячно тратит Псковская область на меры поддержки, - отметил губернатор, добавив, что это болезненно сказывается на региональном бюджете.
Выплаты для тех, кто работает с коронавирусом в красной зоне, а также бригадам скорой помощи, которые выезжают к коронавирусным больным, сохранят.
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что стимулирующие выплаты будут пролонгированы до августа.
Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что ситуация с начислением выплат будет находиться на контроле.
«Если вопросы будут возникать, то отдел экономики и горячая линия комитета готовы ответить», - добавила Емельянова.