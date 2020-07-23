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Общество

80 пациентов с бессимптомной формой коронавируса наблюдают в Пскове

В Пскове в течение недели у 80 человек выявили легкие и бессимптомные формы коронавируса. Об этом на селекторном совещании с медиками региона 23 июля сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также врачи медучреждения наблюдают 240 контактных пациентов.

Галина Неваленная рассказала, что с 13 июля в медицинском учреждении возобновили диспансеризацию и профосмотры. «Мы соблюдаем рекомендации и по времени и по расстоянию. Потоки здоровых и больных стараемся разделить. Сделаем дополнительную разметку, где находится зона ожидания перед профотделениями. Призываем граждан продолжать соблюдать все меры предосторожности», - доложила главврач поликлиники.

Руководитель учреждения отметила, что большого наплыва обращающихся по диспансеризации нет, и рассказала, что в планах предложить гражданам дистанционное заполнение анкеты, чтобы уменьшить время нахождения в поликлинике.

«Начинаем восстанавливать электронные календари для пациентов которые требуют особого внимания», - добавила Галина Неваленная.

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