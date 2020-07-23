В Псковской области долги предприятий по зарплате превысили 112 млн рублей

17:18, 23 июля 2020, ПАИ

Долги по зарплате в Псковской области превысили 112 млн рублей. Такие данные приводит псковстат по состоянию на 1 июля 2020 года.

В регионе просроченная задолженность по заработной плате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 112,1 млн рублей, что на 2,4 млн рублей или на 2,2% больше, чем на 1 июня 2020 года. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 июля 2020 года, составила 1 051 человек. В расчёте на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 106,6 тысячи рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (91,3%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.