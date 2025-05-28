Горячей воды не будет в Дедовичах 29 мая из-за гидравлических испытаний

15:01, 28 мая 2025, ПАИ

Предремонтные гидравлические испытания тепловых сетей посёлка Дедовичи проведут специалисты Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» 29 мая. В связи с этим в течение дня в посёлке будет отсутствовать горячее водоснабжение, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Испытания выполняются на тепловых узлах при повышенном давлении и температуре воды, не превышающей 40°С, для выявления дефектов запорной арматуры и скрытых дефектов структуры металла. Мероприятия запланированы в рамках профилактики и ремонта системы теплоснабжения посёлка для подготовки к отопительному сезону.

«По итогам испытаний будет доработана летняя ремонтная программа, что позволит гарантировать максимально надёжное теплоснабжение жителей посёлка в предстоящем осенне-зимнем периоде», – рассказал заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.