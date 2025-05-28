Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Горячей воды не будет в Дедовичах 29 мая из-за гидравлических испытаний

Предремонтные гидравлические испытания тепловых сетей посёлка Дедовичи проведут специалисты Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» 29 мая. В связи с этим в течение дня в посёлке будет отсутствовать горячее водоснабжение, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба Псковской ГРЭС

Испытания выполняются на тепловых узлах при повышенном давлении и температуре воды, не превышающей 40°С, для выявления дефектов запорной арматуры и скрытых дефектов структуры металла. Мероприятия запланированы в рамках профилактики и ремонта системы теплоснабжения посёлка для подготовки к отопительному сезону.

«По итогам испытаний будет доработана летняя ремонтная программа, что позволит гарантировать максимально надёжное теплоснабжение жителей посёлка в предстоящем осенне-зимнем периоде», – рассказал заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Причины подорожания картофеля назвал эксперт
28 мая 2025

122 пятёрки и три года упорного труда: история успеха Ксении Наматбековой
28 мая 2025

В Военном учебном центре ПсковГУ начались итоговые экзамены
28 мая 2025

Опасный люк заметили псковичи на улице Никольской
28 мая 2025

Директора двух библиотек Псковской области представляют регион на конгрессе в Ижевске
28 мая 2025

Администрация Великих Лук получила критически низкую оценку качества работы с обращениями граждан
28 мая 2025

В Псковской области снова пройдёт Всероссийский форум учителей русского языка и литературы
28 мая 2025

О формировании комфортной городской среды в Псковской области рассказала Ксения Григорьева. Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...