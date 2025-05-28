Чаще всего жители Великих Лук жалуются на проблемы с отоплением
Чаще всего в этом году жители Великих Лук направляли в администрацию города жалобы, связанные с отоплением, следует из статистики обращений с 1 января по 13 мая.
Большие всего вопросов у великолучан было к работе коммунальных служб. В частности, первую строчку рейтинга по количеству обращений заняли вопросы отопительного сезона, касающиеся позднего запуска отопления и преждевременного отключения.
Также почти 200 обращений поступило по поводу ямочного ремонта асфальта. Великолучане жаловались на дорожное покрытие, повреждённое после зимы. Больше всего проблема касалась улиц Малышева, Лермонтова и Зонального шоссе.
Полный текст статьи о критически низком качестве работы администрации Великих Лук с обращениями граждан читайте здесь.
Напомним, жители Великих Лук жаловались на преждевременное завершение отопительного сезона. При этом власти города объяснили отключение отопления подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Прокуратура же нашла нарушения в действиях руководства Великих Лук. Главу администрации города Андрея Беляева и руководителя тепловых сетей оштрафовали.
Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти Великих Лук равнодушно относятся к жалобам жителей на холод в домах и хладнокровно уходят от решения вернуть тепло в их дома.
Администрация Великих Лук получила критически низкую оценку качества работы с обращениями граждан
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