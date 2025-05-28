Семь российских блогеров приехали знакомиться с Псковской областью

15:31, 28 мая 2025, ПАИ

Семь блогеров путешествуют по Псковской области в рамках проекта «Медиаразведка». Мероприятие организовал региональный комитет по туризму совместно с сервисом «Туту.ру», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Блогеры посетили центр Пскова, узнали больше о туристической инфраструктуре города и его достопримечательностях. Гости купили сувениры для родных и близких, одними из которых стали гастрономические подарки – снеток и новоржевский лимонад.

Останавливаться блогеры будут в различных гостиницах, в том числе и в новых модульных отелях. Они были построены благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В планах у гостей посетить монастырь в Печорах, Изборскую крепость, сделать пряник своими руками и побывать на производстве сидра. Кроме того, путешественники посетят первый в России музей дров и единственные сохранившиеся в стране цепные мосты XIX века.