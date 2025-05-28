Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семь российских блогеров приехали знакомиться с Псковской областью

Семь блогеров путешествуют по Псковской области в рамках проекта «Медиаразведка». Мероприятие организовал региональный комитет по туризму совместно с сервисом «Туту.ру», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото: комитет по туризму Псковской области

Блогеры посетили центр Пскова, узнали больше о туристической инфраструктуре города и его достопримечательностях. Гости купили сувениры для родных и близких, одними из которых стали гастрономические подарки – снеток и новоржевский лимонад.

Останавливаться блогеры будут в различных гостиницах, в том числе и в новых модульных отелях. Они были построены благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В планах у гостей посетить монастырь в Печорах, Изборскую крепость, сделать пряник своими руками и побывать на производстве сидра. Кроме того, путешественники посетят первый в России музей дров и единственные сохранившиеся в стране цепные мосты XIX века.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Причины подорожания картофеля назвал эксперт
28 мая 2025

122 пятёрки и три года упорного труда: история успеха Ксении Наматбековой
28 мая 2025

В Военном учебном центре ПсковГУ начались итоговые экзамены
28 мая 2025

Опасный люк заметили псковичи на улице Никольской
28 мая 2025

Директора двух библиотек Псковской области представляют регион на конгрессе в Ижевске
28 мая 2025

Администрация Великих Лук получила критически низкую оценку качества работы с обращениями граждан
28 мая 2025

В Псковской области снова пройдёт Всероссийский форум учителей русского языка и литературы
28 мая 2025

О формировании комфортной городской среды в Псковской области рассказала Ксения Григорьева. Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...