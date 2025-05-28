Псковский «Хакатон» вошёл в федеральный топ лучших градостроительных практик

14:34, 28 мая 2025, ПАИ

Проект «Хакатон», реализованный в Псковской области, вошёл в федеральный топ лучших градостроительных практик, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

В сборник лучших практик деятельности добровольческих и молодёжных организаций в развитии городской среды вошли проекты со всей страны, получив высокую оценку экспертов. В их числе – «Хакатон», направленный на разработку проектов улучшения инфраструктуры пяти муниципальных образований Псковской области. Этот факт подчеркивает значимость инициативы и подтверждает её эффективность в развитии регионального пространства, подчеркнули в комитете.

«Хакатон» объединил студентов-архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Пскова.

Проект включает три этапа: изучение территорий и задач, разработка архитектурных концепций, защита проектов перед жюри. Особенность «Хакатона» заключается в его ориентации на практику. Участники не просто создают теоретические концепции, но и получают шанс воплотить свои идеи в реальные проекты. Это позволяет будущим архитекторам глубже понимать специфику профессии, развивать практические навыки и приобретать бесценный опыт работы в команде, отметили в региональном комитете.

Кроме того, участие опытных наставников, известных архитекторов и дизайнеров обеспечивает передачу важных знаний и опыта, необходимых каждому начинающему специалисту.

Автором проекта стал Псковский центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области.