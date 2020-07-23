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Общество

122 юных художника приняли участие в конкурсе «Победа глазами потомков» в Пскове

Фото: пресс-служба муниципалитета

В Пскове в Детском парке открылась выставка детского рисунка «Победа глазами потомков». Участие приняли начинающие художники от 4 до 14 лет, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выставка работ победителей и участников городского конкурса детского рисунка «Победа глазами потомков», посвящённого 75-летию со Дня Победы, открылась в Детском парке в четверг, 23 июля. С работами можно ознакомиться на аллее, ведущей от памятника Святой Равноапостольной княгине Ольге к остановке «Детский парк».

Напомним, что данный конкурс был организован Советом по молодежной политике Пскова при Главе города весной этого года, его итоги были подведены накануне Дня Победы. Цель конкурса - повышение интереса детей разного возраста к истории Великой Отечественной войны. Он проводился в следующих номинациях - «Цена Великой Победы», «По дорогам Памяти», «Традициям - жить!», «Сад Памяти», «Приз зрительских симпатий».

Творческие работы были выполнены с помощью карандашей, фломастеров, гуаши, акварели и пастели. В свободных номинациях «День Победы глазами ребенка» и «Я вижу мир» дети выражали отношение к войне, к памяти о подвиге советских солдат, спасших мир.

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