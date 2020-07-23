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Общество

Сергей Пайст: Большинство муниципалитетов находят средства на ликвидацию свалок

Большинство муниципалитетов Псковской области стараются находить средства на ликвидацию несанкционированных свалок, заявил директор филиала ООО «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в эфире «Радио России – Псков» 22 июля.

Сергей Пайст отметил, что регоператор по обращению с ТКО работает в этом направлении совместно с администрацией Псковской области.

Руководитель компании уточнил, что существует определённый механизм ликвидации свалок. «Мы как региональный оператор можем организовать этот процесс. Но у муниципалитетов должны быть средства на оплату выполненных работ. В большинстве случаев муниципальные образования Псковской области стараются находить эти возможности, из волостей регулярно поступают заявки на ликвидацию свалок в рамках заключённых договоров с регоператором. Но, конечно, ликвидировать всё сразу у них возможности нет», – отметил Сергей Пайст.

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