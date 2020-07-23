Подключение частных домовладений к газу началось в палкинской деревне Рубцово

21:06, 23 июля 2020, ПАИ

Подключение частных домовладений к природному газу началось в палкинской деревне Рубцово 23 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. На реализацию трудоёмкого и затратного проекта, включённого в число депутатских наказов, а затем в программу газификации региона, ушло три года.

Распределительный газопровод для газификации населённого пункта удалось построить за счёт средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям.

Дом № 13 на улице Береговой подключили первым. Под руководством заместителя исполнительного директора по строительству и инвестициям Игоря Мелузова и главного инженера АО «Газпром газораспределение Псков» Ирины Смирновой специалисты провели окончательные работы. Участниками долгожданного пуска голубого топлива стали депутат областного Собрания Виктор Остренко, глава Палкинского района Евгений Седов и глава Палкинской волости Антонина Михайлова. Работу газопровода супруги Перетягины проверили тут же – вскипятили чайник и пригласили всех гостей к столу.

Проектно-изыскательские работы начались в Рубцово в 2018 году. Но прежде жители Рубцово обратились за помощью к своему депутату Виктору Остренко, затем была подготовка наказа, рассмотрение его в администрации региона и на согласительной комиссии, включение в областную программу, одновременно шли переговоры с Газпромом.

«В 2016 году перед выборами это был, пожалуй, основной наказ избирателей – газификация деревни Рубцово. Вспоминая встречи с жителями, наше общение и в тот год, и после, причём зачастую в резких тонах, сегодня я просто очень рад завершённому делу. Понимаю, что в этих домах будет тепло и уют», – отметил Виктор Остренко.

Подключение началось с четырёх домов населённого пункта, в ближайшем будущем к ним рассчитывают присоединиться не менее трёх четвертей домовладений. В ожидании топлива жители Рубцово даже приостановили благоустройство деревни, чтобы не вскрывать новый асфальт при подключении новых потребителей. Теперь и у этих работ появится обозримая перспектива, добавили в пресс-службе.