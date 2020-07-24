В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

07:01, 24 июля 2020, ПАИ

В России предложили ввести налоговый вычет для стимулирования граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций – АНПФ и НАПФ.

Авторы инициативы предложили повысить лимит для налогового вычета до 400 тысяч рублей, чтобы россияне могли ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на будущую пенсию. Другой предлагаемый вариант — увеличить лимит до 6 % от зарплаты.

В настоящее время социальный налоговый вычет предоставляется гражданам на сумму до 120 тысяч рублей в год (15,6 тысячи рублей). При этом он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Размер вычета не индексировался более 10 лет.

В Банке России инициативу сочли достойной внимания, но отметили, что видят сложности в её реализации. С одной стороны, проблема состоит в реальных доходах населения, которые не растут, с другой, в выпадающих доходах дефицитного бюджета.