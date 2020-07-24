Более 9,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

07:51, 24 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 24 июля в мире зарегистрировано 15 654 649 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 636 479 человек. Количество выздоровевших – 9 535 641.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 4 169 991. В этой стране от коронавируса умерло 147 333 человека, выздоровело – 1,979,617.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 795 038 человек, выздоровело 580 330 пациентов, умерло – 12 892. В Псковской области выявлено 3 534 случая заражения коронавирусом, 2 278 человек выздоровело, 48 – умерло.