Жильё получила сирота из Новосокольников после вмешательства прокуратуры

08:51, 24 июля 2020, ПАИ

После вмешательства прокуратуры сирота из Новосокольников смогла получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства Псковской области.

В прокуратуру Новосокольнического района обратилась местная жительница, имеющая статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства органы государственной власти и местного самоуправления не обеспечили сироту благоустроенным жилым помещением.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения «Новосокольники» об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильём. Суд удовлетворил требования. В настоящее время нарушения закона устранены, девушка обеспечена благоустроенной квартирой в Новосокольниках.