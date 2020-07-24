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Общество

Жильё получила сирота из Новосокольников после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры сирота из Новосокольников смогла получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства Псковской области.

В прокуратуру Новосокольнического района обратилась местная жительница, имеющая статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства органы государственной власти и местного самоуправления не обеспечили сироту благоустроенным жилым помещением.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения «Новосокольники» об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильём. Суд удовлетворил требования. В настоящее время нарушения закона устранены, девушка обеспечена благоустроенной квартирой в Новосокольниках. 

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