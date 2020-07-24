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Молодой скутерист пострадал в ДТП в Опочке

В Опочке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал молодой скутерист, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП случилось 23 июля около 13:31 у дома № 12 на улице Калинина. 13-летний водитель скутера MiniMotors выехал со второстепенной дороги и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге скутером Honda, которым управлял 49-летний житель Опочки.

В результате ДТП подросток был госпитализирован в больницу с переломом голени. Второй участник аварии не пострадал. По данному факту проводится проверка. Отмечается, что оба скутера были без номеров государственной регистрации.

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