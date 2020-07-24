Начался ПАИ-live с руководителем обкома КПРФ Петром Алексеенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)

10:01, 24 июля 2020, ПАИ

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко стал гостем прямого эфира ПАИ-live в пятницу, 24 июля.

Обсуждаем положение компартии в начале нового избирательного цикла, участие КПРФ в сентябрьских муниципальных выборах, возможные политические альянсы, а также говорим о деятельности коммунистов в областном Собрании и городской Думе.

Ранее в прямом эфире ПАИ-live руководитель проекта Александр Машкарин встречался с руководителями региональных отделений ЛДПР и «Справедливой России» Артёмом Васильевым и Олегом Брячаком.