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«Титан-Полимер» не являлся участником судебного процесса – Герман Петрушко

"Титан-Полимер" не являлся участником судебного процесса. Фото Дарьи Хватковой.

«Титан-Полимер» не являлся участником судебного процесса о недействительном генеральном плане Тямшанской волости, заявил на пресс-конфкренции в "Интерфаксе" 24 июля генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. 

Вчера в Пскове состоялось заседание Псковского областного суда о признании недействующим Постановления Администрации Псковской области № 87 от 27 марта 2020 года «О внесении изменения в Генеральный план муниципального образования «Тямшанская волость» Псковского района Псковской области.

В ответ на решение суда завод «Титан-Полимер» сообщаил, что  предприятие не являлось участником данного судебного процесса. Суд не привлекал представителей ООО «Титан-Полимер» в качестве заинтересованных лиц. Как известно, судья объявил, что 30 июля будет сформирован полный текст вынесенного решения, после ознакомления с которым представители завода «Титан-Полимер» объявят о дальнейших действиях, пояснил Петрушко.

«В настоящий момент строительство комплекса «Титан-Полимер» идет по согласованному графику, в соответствии с действующим соглашением между Администрацией области и ОЭЗ «ППТ «Моглино». Со своей стороны мы выполняем все взятые на себя обязательства перед Псковской областью и ведём свою работу в рамках установленных законом норм и требований», – рассказал гендиректор предприятия. - Внимание к проекту всегда было повышенным, и мы выбрали принцип открытой и прозрачной работы с общественностью. Этому принципу мы будем следовать и дальше».
 

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