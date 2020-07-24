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Коммунисты не считают выборы главы в Печорском районе провальными для себя

Выборы главы Печорского района коммунисты не считают провальными, заявил в первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в  прямом эфире ПАИ-live  24 июля. Кандидат от партии занял второе место. 

«Я бы не сказал, что КПРФ провалилась», - отметил спикер и пояснил, что  кампания была трудная, начинали ее еще в начале года. Когда предвыборная кампания возобновилась летом,  трудно было вести агитационную работу  из-за коронавируса и страха людей собираться. 

«Практически каждый день выезжали с партией, проехали все волости, выпустили 7 тысяч экземпляров газеты. Были приглашены наблюдатели из Санкт-Петербурга. Усилили наблюдательный корпус», - рассказал Алексеенко.

Гость эфира также отметил, что Печоры - пограничный город с большим количеством госслужащих. 800 человек проголосовало досрочно, более 1,5 тысячи - выездное голосование. 
«И в итоге у господина Тарасика было время, и он набрал где-то 3 тысячи человек», - отметил Петр Алексеенко, уточнив, что «если взять от числа всех избирателей - это мизер, кто проголосовал за Тарасика».
По мнению коммуниста,  в такой ситуации для КПРФ это нормальный результат.

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