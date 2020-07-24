Глава Пыталовского района Вера Кондратьева станет гостьей прямого эфира ПАИ-live

12:43, 24 июля 2020, ПАИ

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева станет гостьей прямого эфира ПАИ-live в пятницу, 24 июля, в 13:00. Псковское агентство информации продолжает цикл разговоров с главами муниципалитетов Псковской области о состоянии дел, о работе с национальными проектами, об участии в федеральных и региональных программах развития.

В прямом эфире обсудим с Верой Кондратьевой текущее состояние дел в Пыталовском районе, работу с региональными властями, поговорим о том, как муниципалитет «переболел» коронавирусом.

Смотрите онлайн-трансляцию разговора на сайте Псковского агентства информации.