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Общество

Воспитанникам Печорской школы-интерната привезли подарки

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Единороссы вручили подарки воспитанникам Печорской школы-интерната. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе реготделения партии, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и секретарь  Печорского районного отделения партии Владимир Глотко  посетили Печорскую школу-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанникам учреждения были вручены подарки, подготовленные партией, фондом «Земляки» и фондом помощи детям RUSBABY.

В интернате воспитывается 24 ребенка в возрасте от четырех лет и старше. Все они получат в подарок одежду и игрушки.  С целью соблюдения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции,  презенты были переданы директору учреждения Вере Печниковой, а не каждому ребенку лично.

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Секретарь регионального отделения партии Александр Козловский отметил, что адресная помощь детям, оставшимся без попечения родителей, - это всегда своевременно и важно. «Каждый ребенок заслуживает внимания и заботы со стороны нас – взрослых. Мы не должны проходить мимо проблемы сиротства, наша обязанность поддерживать этих детей, уделять им внимание, дарить хоть небольшой кусочек счастья», - сказал Козловский.

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Александр Козловский навещает воспитанников ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Печорского района не в первый раз. Единоросс  поздравляет ребят с праздниками и всегда привозит им подарки.

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