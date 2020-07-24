Воспитанникам Печорской школы-интерната привезли подарки

13:02, 24 июля 2020, ПАИ

Единороссы вручили подарки воспитанникам Печорской школы-интерната. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе реготделения партии, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и секретарь Печорского районного отделения партии Владимир Глотко посетили Печорскую школу-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанникам учреждения были вручены подарки, подготовленные партией, фондом «Земляки» и фондом помощи детям RUSBABY.

В интернате воспитывается 24 ребенка в возрасте от четырех лет и старше. Все они получат в подарок одежду и игрушки. С целью соблюдения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, презенты были переданы директору учреждения Вере Печниковой, а не каждому ребенку лично.

Секретарь регионального отделения партии Александр Козловский отметил, что адресная помощь детям, оставшимся без попечения родителей, - это всегда своевременно и важно. «Каждый ребенок заслуживает внимания и заботы со стороны нас – взрослых. Мы не должны проходить мимо проблемы сиротства, наша обязанность поддерживать этих детей, уделять им внимание, дарить хоть небольшой кусочек счастья», - сказал Козловский.

Александр Козловский навещает воспитанников ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Печорского района не в первый раз. Единоросс поздравляет ребят с праздниками и всегда привозит им подарки.