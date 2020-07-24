Елену Бибикову наградили почетной грамотой правительства России
Почетной грамотой правительства РФ награждена Елена Бибикова - заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области.
От имени председателя правительства РФ Михаила Мишустина высокую награду псковскому сенатору вручил полномочный представитель правительства в Совете Федерации Андрей Яцкин сегодня, 24 июля, в ходе 487-го заседания верхней палаты парламента, завершающего весеннюю сессию.
Правительственная грамота вручена Елене Бибиковой «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
С 1991 по 2014 год Елена Бибикова возглавляла отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, была избрана депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва, работала заместителем председателя областного Собрания. С 2014 года является представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области.
Елене Бибиковой присвоено звание «Заслуженным работник социальной защиты населения Российской Федерации», награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы.