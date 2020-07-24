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Общество

Спортивные мероприятия на «Машиностроителе» могут начать проводить уже в конце года

В конце 2020 года на стадионе «Машиностроитель» могут начать проводить спортивные мероприятия. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков в эфире программы «Лицом к городу».

«Сначала нужно будет сдать стадион, ввести его в эксплуатацию, – отметил Александр Братчиков. – Окончание запланировано на октябрь».

Строительная готовность стадиона – в августе. С этого месяца начнётся благоустройство и устранение недочётов.

Спортивные мероприятия, как отметил Александр Братчиков, могут начать проводить в конце этого или в начале следующего года.

«Из-за коронавируса массовые мероприятия были отменены, – напомнил Александр Братчиков. – Это нам даже на руку».

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