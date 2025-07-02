Завершён ремонт участка дороги Печоры – Кочаново – Пыталово – Вышгородок
Завершён ремонт дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок на участке 0+700 – км 2+500, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Псковавтодор выполнил фрезерование старого покрытия с последующей укладкой двух слоев нового асфальта.
Отремонтированы съезды и автобусные остановки, выполнена присыпка обочин. На одном из участков дополнительно обустроен новый тротуар.
Заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания пройдёт 10 июля