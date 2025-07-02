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Общество

Завершён ремонт участка дороги Печоры – Кочаново – Пыталово – Вышгородок

Завершён ремонт дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок на участке 0+700 – км 2+500, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства

Псковавтодор выполнил фрезерование старого покрытия с последующей укладкой двух слоев нового асфальта.

Отремонтированы съезды и автобусные остановки, выполнена присыпка обочин. На одном из участков дополнительно обустроен новый тротуар.

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