Завершён ремонт участка дороги Печоры – Кочаново – Пыталово – Вышгородок

12:44, 02 июля 2025, ПАИ

Завершён ремонт дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок на участке 0+700 – км 2+500, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Псковавтодор выполнил фрезерование старого покрытия с последующей укладкой двух слоев нового асфальта.

Отремонтированы съезды и автобусные остановки, выполнена присыпка обочин. На одном из участков дополнительно обустроен новый тротуар.