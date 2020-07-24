Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

23:13, 24 июля 2020, ПАИ

Банк России снизил ключевую ставку до рекордных 4,25 % годовых. Своё решение Центробанк объяснил по-прежнему низким уровнем инфляции в России, пишет RT.

Совет директоров считает, что в условиях восстановления государственной экономики рекордное снижение ставки должно сделать кредиты дешевле и поддержать потребительскую и деловую активность населения.

При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что в дальнейшем Центробанк может опять уменьшить ставку. Как полагают аналитики, до конца года показатель может опуститься до 3,5 %.

Регулятор объяснил своё решение динамикой потребительских цен в России. На сегодняшний день уровень инфляции в стране составляет 3,3 % и по-прежнему остаётся ниже целевой отметки Центробанка 4 %.