Борис Елкин назвал сроки отключения отопления в Пскове

22:22, 04 мая 2025, ПАИ

Отопительный сезон завершится в Пскове 12 мая. Руководители госучреждений могут отправить заявки на досрочное отключение отопления, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Прислушиваясь к просьбам псковичей и оценив погодные условия на предстоящей неделе, решили оставить отопление включенным до 12 мая. Это позволит каждому чувствовать себя дома тепло и уютно даже в прохладные весенние дни. Одновременно прошу обратить внимание руководителей государственных учреждений! Если ваши организации готовы перейти на летний режим раньше, то вы можете отправить соответствующие заявки», – говорится в сообщении.

Отметим, ранее отопительный сезон был продлен в Пскове до 5 мая.