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Общество

Борис Елкин назвал сроки отключения отопления в Пскове

Отопительный сезон завершится в Пскове 12 мая. Руководители госучреждений могут отправить заявки на досрочное отключение отопления, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«Прислушиваясь к просьбам псковичей и оценив погодные условия на предстоящей неделе, решили оставить отопление включенным до 12 мая. Это позволит каждому чувствовать себя дома тепло и уютно даже в прохладные весенние дни. Одновременно прошу обратить внимание руководителей государственных учреждений! Если ваши организации готовы перейти на летний режим раньше, то вы можете отправить соответствующие заявки», – говорится в сообщении.

Отметим, ранее отопительный сезон был продлен в Пскове до 5 мая.

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