Братское захоронение в Лазарево привели в порядок
Братское захоронение в Лазарево привели в порядок в преддверии 9 Мая, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.
«Лазарево находится на границе лесов Псковской и Новгородской областей. Добраться туда можно по воде или на вездеходе-болотоходе. Воды в реке в этом году немного, поэтому выбрали второй вариант», – отметил глава Иван Белугин.
Мероприятие организовано совместно с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым, главой территориального отдела «Подберезинский» Алексеем Петровым, председателем территориальной избирательной комиссии Локнянского округа Виктором Шпетом и активистами Локнянского округа.
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