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Общество

Братское захоронение в Лазарево привели в порядок

Братское захоронение в Лазарево привели в порядок в преддверии 9 Мая, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Фото здесь и далее: из телеграм-канала Ивана Белугина

«Лазарево находится на границе лесов Псковской и Новгородской областей. Добраться туда можно по воде или на вездеходе-болотоходе. Воды в реке в этом году немного, поэтому выбрали второй вариант», – отметил глава Иван Белугин.

Мероприятие организовано совместно с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым, главой территориального отдела «Подберезинский» Алексеем Петровым, председателем территориальной избирательной комиссии Локнянского округа Виктором Шпетом и активистами Локнянского округа.

Ранее сообщалось, что в В Псковском районе продолжают приводить в порядок мемориалы.

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