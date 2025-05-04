Братское захоронение в Лазарево привели в порядок

22:41, 04 мая 2025, ПАИ

Братское захоронение в Лазарево привели в порядок в преддверии 9 Мая, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Лазарево находится на границе лесов Псковской и Новгородской областей. Добраться туда можно по воде или на вездеходе-болотоходе. Воды в реке в этом году немного, поэтому выбрали второй вариант», – отметил глава Иван Белугин.

Мероприятие организовано совместно с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым, главой территориального отдела «Подберезинский» Алексеем Петровым, председателем территориальной избирательной комиссии Локнянского округа Виктором Шпетом и активистами Локнянского округа.

Ранее сообщалось, что в В Псковском районе продолжают приводить в порядок мемориалы.