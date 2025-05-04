Четвёртая просветительская акция «Олимпийский диктант» пройдёт в Псковской области

23:41, 04 мая 2025, ПАИ

Четвёртая просветительская акция «Олимпийский диктант» пройдёт в Псковской области 6 мая. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Вопросы диктанта будут посвящены истории олимпийского движения в годы Второй мировой войны, жизни и подвигу великих спортсменов страны в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, их победам на Олимпийских играх в послевоенный период.

Очные площадки «Олимпийский диктант» будут организованы во всех федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования, подведомственных Министерству спорта РФ, в том числе на базе ВЛГАФК.

В Великих Луках организацию и проведение акции осуществляет Великолукская олимпийская академия при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России.