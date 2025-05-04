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Общество

Останки 22 красноармейцев перезахоронили в Бежаницком округе

Торжественная церемония перезахоронения останков красноармейцев прошла на братском кладбище в селе Кудеверь, пишет районная газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

Перезахоронены 22 неизвестных героя Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковиками вблизи деревни Ратьково Бежаницкого муниципального округа.

Останки советских воинов были подняты участниками поисковых отрядов из Москвы, Московской, Псковской и Кировской областей и Республики Башкортостан в ходе поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2025».


«Более 80 лет останки защитников Отечества покоились в бежаницкой земле, и только благодаря самоотверженной работе добровольцев поискового объединения «Псковский рубеж» под руководством Кирилла Шляца стало возможным провести достойное перезахоронение. Этот труд поисковиков, их преданность делу сохранения исторической памяти заслуживают искренней благодарности и уважения. Мы не забудем тех, кто не вернулся с полей сражений, и будем вечно чтить их подвиг, ставший примером для будущих поколений», – отметила в своём выступлении на митинге глава округа Елена Иванова.

В числе выступающих на митинге также были глава территориального отдела «Бежаницкое» Сергей Яковлев и глава теротдела «Лющикское» Александр Смирнов. Почтил память павших и руководитель поискового объединения «Псковский рубеж» Кирилл Шляц.

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