Останки 22 красноармейцев перезахоронили в Бежаницком округе

21:50, 04 мая 2025, ПАИ

Торжественная церемония перезахоронения останков красноармейцев прошла на братском кладбище в селе Кудеверь, пишет районная газета «Сельская новь».

Перезахоронены 22 неизвестных героя Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковиками вблизи деревни Ратьково Бежаницкого муниципального округа.

Останки советских воинов были подняты участниками поисковых отрядов из Москвы, Московской, Псковской и Кировской областей и Республики Башкортостан в ходе поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2025».



«Более 80 лет останки защитников Отечества покоились в бежаницкой земле, и только благодаря самоотверженной работе добровольцев поискового объединения «Псковский рубеж» под руководством Кирилла Шляца стало возможным провести достойное перезахоронение. Этот труд поисковиков, их преданность делу сохранения исторической памяти заслуживают искренней благодарности и уважения. Мы не забудем тех, кто не вернулся с полей сражений, и будем вечно чтить их подвиг, ставший примером для будущих поколений», – отметила в своём выступлении на митинге глава округа Елена Иванова.

В числе выступающих на митинге также были глава территориального отдела «Бежаницкое» Сергей Яковлев и глава теротдела «Лющикское» Александр Смирнов. Почтил память павших и руководитель поискового объединения «Псковский рубеж» Кирилл Шляц.