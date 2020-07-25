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Общество

Псковский приют «Лесопилка» просит о помощи для своих питомцев

Фото: Дарья Хваткова.

В приюте для бездомных животных «Лесопилка» заканчивается еда для собак. В группе псковской организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте» сотрудники приюта просят неравнодушных людей о помощи.

«Мы протянем некоторое время на сухом корме, но есть старички, щенки и просто те собаки, которые ни в какую не едят сухач [сухой корм]», – написали работники.

Зоозащитники отметили, что всегда помогали другим приютам или частным передержкам, делились тем, что получалось сэкономить, отправляли посылки в Опочку, Серёдку и Плюссу, но теперь и им приходится просить о помощи.

«Животные приюта «Лесопилка» ни в чём не провинились перед теми, кто их когда-то привозил, любил, поддерживал. Они всё так же кушают два раза в день (некоторые чаще), они всё так же обрабатываются от паразитов, они всё так же ждут ваши добрые руки. Не бросайте приют. Там больше 90 животных», – обратились за помощью общественники.

В первую очередь необходимы крупы и куриные субпродукты.

Номер карты для пожертвований, указанный в группе организации: 5469 5100 1270 3931 (Сбербанк). Карта привязана к телефону: 8-911-362-31-25.

Приют находится в Пскове по адресу: Новгородская, 7.

Подробности можно найти в группе: vk.com/zoopskov.

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