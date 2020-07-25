Первый урожай лука собрали в Псково-Печерском монастыре
В Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре собрали большой урожай лука. Фотографией поделились в группе обители в соцсети «ВКонтакте».
Подписчики поздравили братию с богатым урожаем и поделились своими историями.
«Перебирали лук там несколько лет назад. Отец Андроник жив ещё был, трудился на Святой Горке. Помню, один раз в конце рабочего дня сил не было, а нужно было ещё убрать за собой. Я взяла и оставшуюся небольшую часть шелухи, чтоб не дометать, ногой скинула со стены вниз на лужайку. Через пару минут смотрю, Отец Андроник заметил и убирает за мной. Сразу не по себе стало... Вечная ему память!» – вспомнила женщина под никнеймом Ксения Русская.