День ВМФ России отметили моряки в Пскове

16:58, 26 июля 2020, ПАИ

26 июля в Пскове моряки отметили день Военно-Морского Флота России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В 10:00 моряки-пограничники на пограничных сторожевых катерах выстроились на реке Великой в кильватерном строю, напротив памятника псковичам-флотоводцам, где во главе с руководством Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также, совместно с представителями Морского собрания Псковской области, торжественно возложили цветы в дань памяти предкам.

Пограничники успешно выполняют служебные задачи на псковских рубежах по защите и охране государственной границы РФ как на сухопутных участках, так и на водных просторах Псково-Чудского водоёма.

Ежегодно в России празднование дня ВМФ в соответствии с указом президента РФ проходит в последнее воскресенье июля и в этом году не исключение. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, руководство Пограничного управления, а также других взаимодействующих органов поздравили моряков-пограничников с профессиональным праздником. Однако, ввиду предпринимаемых мер по противодействию распространения коронавируса, празднование в этом году проходит в усеченном формате и с ограниченным количеством участников и гостей.