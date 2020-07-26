Глава Пскова рассказала подписчикам как ферментировать чай

18:28, 26 июля 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поделилась в своем аккаунте в социальной сети Instagram рецептом ферментированного чая из листьев садовых деревьев и кустарников.

«Делать чай своими руками — увлекательное дело. В единственный выходной, провела время с пользой для семьи и всех друзей. Пока заготавливала чай, обсудила с нашими псковичами по телефону планы на ближайшую неделю!» - делится глава города со своими подписчиками.

Елена Полонская рассказала, как она ферментирует чай из листьев садовых деревьев и кустарников. Она отметила, что начала заниматься приготовлением чая прошлым летом, а в этом году уже успела приготовить чай из листьев вишни, малины, курильского чая, жасмина, листьев смородины, жимолости, ромашки, мяты, календулы, листьев винограда, лепестков роз.

РЕЦЕПТ ЧАЯ

- Собираем листья и подвяливаем их примерно сутки. Если листики сочные, как у вишни, например, то как раз нужно сутки. А если более сухие, как у малины, то достаточно несколько часов.

- Ферментируем. Листья нужно прокрутить на мясорубке. Перекладываем их в емкость, накрываем влажным полотенцем. Теперь надо оставить листья дозревать. Перекладываем их в емкость, накрываем влажным полотенцем, примерно на сутки.

- Сушка чая. В духовке сушат обычно при 40 градусах, если хотят получить зеленый чай, и при 100 градусах, если хотят получить черный чай. Время сушки около 3 часов.

- Готовый высушенный чай переложить в стеклянную банку для хранения и дальнейшего использования. Можно усилить аромат чая сушеными корками лимона, апельсина, сухими цветками лаванды, розы, душицы. После просушки можно объединить несколько видов чая - получится букет ароматов.