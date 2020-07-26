Псковичам необходимо продлить разрешение на ношение охотничьего оружия до 1 августа

18:22, 26 июля 2020, ПАИ

В Псковской области владельцы оружия должны до 1 августа подать заявление на продление разрешений на хранение и ношение гражданского охотничьего оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Сроки продления разрешений на хранение и ношение гражданского охотничьего оружия, установленные постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 440 на период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, истекают 1 сентября 2020 года. Поэтому псковичам необходимо подать заявление на продление разрешительных документов до 1 августа, уточнили в пресс-службе.

За нарушение срока подачи документов на продление разрешений на хранение и ношение оружия установлена административная ответственность, влекущая штраф от одной до трёх тысяч рублей.