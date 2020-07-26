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Общество

Псковские студенты посетили занятие по основам альпинизма

Фото: группа «Доброволец Псковской области» в социальной сети «Вконтакте»

25 июля на базе проектного офиса «Команда 2018» провели второе теоретическое занятие в рамках проекта «Студенческие спасательные отряды Псковской области», сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

На занятии студенты изучили основы аварийно-спасательных работ и альпинизма. Ученики узнали об истории появления альпинизма, познакомились с оборудованием, которое используется в промышленном альпинизме и в аварийно-спасательных работах, связанных с высотой. Кроме того, студенты научились правильно надевать оборудование и познакомились с первыми морскими узлами.

Благодаря занятиям студенты-спасатели смогут безопасно работать на опасных участках с использованием альпинистских страховок.

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