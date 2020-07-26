Псковские студенты посетили занятие по основам альпинизма
25 июля на базе проектного офиса «Команда 2018» провели второе теоретическое занятие в рамках проекта «Студенческие спасательные отряды Псковской области», сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
На занятии студенты изучили основы аварийно-спасательных работ и альпинизма. Ученики узнали об истории появления альпинизма, познакомились с оборудованием, которое используется в промышленном альпинизме и в аварийно-спасательных работах, связанных с высотой. Кроме того, студенты научились правильно надевать оборудование и познакомились с первыми морскими узлами.
Благодаря занятиям студенты-спасатели смогут безопасно работать на опасных участках с использованием альпинистских страховок.