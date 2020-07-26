До шести тысяч рублей могут получить псковичи за сдачу оружия

22:07, 26 июля 2020, ПАИ

До шести тысяч рублей заплатят псковичам за добровольную сдачу оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

В региональном управлении Росгвардии напомнили размеры вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

За одну единицу стрелкового оружия можно получить до 6 000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства – до 3 000 рублей за одну штуку.

Для получения компенсации необходимо принести оружие и боеприпасы в территориальные органы Управления МВД России по Псковской области или Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Псковской области. Там выдадут справку об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия.

Этот пакет документов необходимо передать в управление делами администрации Псковской области. К заявлению о выплате вознаграждения следует приложить копии паспорта, страхового свидетельства пенсионного страхования, свидетельства о постановке на налоговый учёт, справки из полиции, а также анкету для удержания подоходного налога. Помощь в подготовке пакета документов готовы оказать сотрудники правоохранительных органов.