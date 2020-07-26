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Юнармейцы почтили память псковича, служившего на крейсере «Варяг»

Фото: газета «Льновод»

В Палкинском районе участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения отметили День Военно-Морского Флота, сообщает газета «Льновод».

Юнармейцы со своими наставниками Александром Королёвым, Виктором Струнченко и Ольгой Харченко побывали в деревне Бобъяково на могиле моряка Ивана Афанасьева. Ребята почтили память единственного псковича, который служил на легендарном крейсере «Варяг», минутой молчания.

По пути делегаты навестили захоронение в деревне Васильево, где почтили память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Фото: газета «Льновод»

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