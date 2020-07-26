Юнармейцы почтили память псковича, служившего на крейсере «Варяг»

21:51, 26 июля 2020, ПАИ

В Палкинском районе участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения отметили День Военно-Морского Флота, сообщает газета «Льновод».

Юнармейцы со своими наставниками Александром Королёвым, Виктором Струнченко и Ольгой Харченко побывали в деревне Бобъяково на могиле моряка Ивана Афанасьева. Ребята почтили память единственного псковича, который служил на легендарном крейсере «Варяг», минутой молчания.

По пути делегаты навестили захоронение в деревне Васильево, где почтили память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.