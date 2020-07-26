Центральный банк России ввёл послабления для восстановления экономики

22:27, 26 июля 2020, ПАИ

В совете директоров Банка России утвердили ряд послаблений в банковском секторе, призванных помочь ускорить восстановление экономики, сообщается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Введут ускоренную методику оценки кредитного риска по ипотеке. Это позволит высвободить около 300 млрд рублей на расширение ипотечного кредитования.

Планируется улучшить условия приобретения бессрочных облигаций, чтобы стимулировать инвестиционные программы крупнейших компаний.

Будут введены меры по урегулированию проблемных кредитов системообразующих организаций. Компании смогут отдать банкам отступные и акции в качестве залога. Мера будет актуальна до середины 2022 года.

С этой же целью на год отодвинули повышение риска по вложению банков в капитал нефинансовых организаций и повышение коэффициента риска для дефолтной задолженности.

До конца 2021 года применят пониженный коэффициент 70 % по кредитам для медицинских и фармпроизводителей, чтобы поддержать развитие этой важнейшей сейчас отрасли.

Чтобы сделать продукцию более конкурентоспособной по цене для зарубежных покупателей, коэффициент риска будет снижен с 20 до 0 % по кредитам для несырьевых экспортёров с покрытием ЭКСАР.