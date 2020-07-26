В Пскове появится лабораторно-учебный центр для студентов медицинского факультета

23:14, 26 июля 2020, ПАИ

Лабораторно-учебный центр для студентов медицинского факультета построят рядом с корпусом новой инфекционной больницы в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram.

«Планируем поставить ещё один корпус на 60 мест, а рядом построить здание, которое будет использоваться как лабораторно-учебный центр для студентов. Получится целый медицинский кластер», – рассказал Михаил Ведерников.

Строительство инфекционный больницы в Пскове и лабораторно-учебного центр для студентов губернатор назвал важнейшим решением для сохранения здоровья жителей Псковской области.