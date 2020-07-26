Почти 1,5 млн россиян ездит с фальшивым электронным ОСАГО

07:33, 27 июля 2020, ПАИ

В России объём поддельных электронных полисов ОСАГО занимает выше 10 % рынка, сфальсифицировано почти 1,5 млн поддельных документов, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов страховой компании «Югория».

Специалисты рассказали о классической мошеннической схеме с участием посредников, заполняющих за водителя документы и передающие их в Российский союз автостраховщиков. В полис вносятся данные на постороннее транспортное средство, имеющее пониженный коэффициент стоимости.

Затем мошенники в зарегистрированной копии полиса делаются поправки при помощи фоторедактора. В результате, зачастую, заказчик пользуется поддельным полисом, не зная об этом.